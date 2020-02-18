Резонансное дело «бриллиантовых прокуроров» передали в Оболонский райсуд Киева. Фото: nv.ua

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Уголовное производство в отношении так называемых «бриллиантовых прокуроров» в ближайшее время передадут из Голосеевского райсуда Киева, где оно рассматривалось, в Оболонский райсуд столицы.

Соответствующее решение по ходатайству Офиса генпрокурора Украины (ОГУ) принял сегодня Киевский апелляционный суд из-за неэффективности его судебного рассмотрения и нарушение разумных сроков. Об этом сообщает пресс-служба ОГУ.

Отмечается, что это дело в суд передали еще в январе 2016 года.

Фигурантами дела «бриллиантовых прокуроров» являются бывшие заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец и первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин. Им инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В июле 2015 года во время обыска у них, в частности, изъяли бриллианты на полмиллиона гривен.

Голосеевский райсуд Киева начал рассматривать это дело по сути 21 марта 2016.

30 сентября 2019 года этот суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и

принял решение передать это резонансное дело в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Однако ВАКС в ноябре решил вернуть ее в Голосеевский райсуд.

Напомним, в прошлом году правоохранители опровергли, что застреленный в марте 2019 года в Киеве ювелир Сергей Киселев был свидетелем по делу «бриллиантовых прокуроров».