Марихуану запретят покупать туристам в Амстердаме, фото — NL

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Ракурс

Власти Амстердама намерены запретить туристам покупать марихуану в местных кофешопах. Целью такого шага в мэрии назвали «установление баланса между запросом туристов и качеством жизни местного населения».

Правительство решило ужесточить правила после недавнего опроса среди туристов. Большинство из них ответили, что решили посетить столицу Нидерландов, чтобы попробовать каннабис в местных кафе, сообщает CNN.

В последние годы Амстердам все чаще пытается бороться с чрезмерным потоком туристов, некоторые из которых нарушают покой горожан. В июле 2019 года мэр города Фемке Халсема предположила, что кофешопы могут поставить под угрозу качество жизни населения.

Правительство Нидерландов еще с 2012 года планировало запретить продажу марихуаны иностранцам. Но тогдашний мэр Амстердама заявлял, что не будет запрещать иностранным туристам покупать и курить марихуану в знаменитых кофешопах города.

В ходе опроса, проведенного в августе 2019 года, у 1100 иностранцев, посещавших амстердамский район «красных фонарей», спросили, согласятся ли они платить вступительный взнос за посещение этой части города. 32% ответили, что прекратят приходить в район, если власть введет плату за вход, а 44% ответили, что будут посещать его реже.

Опрос показал, что городские кафешопы, в которых можно курить марихуану, имеют большую привлекательность для туристов, чем район «красных фонарей». Лишь 1% опрошенных указал, что проституция является основной причиной их визита в город, а 72% сказали, что посетили кафешопы во время своего пребывания в Амстердаме.

Новые правила вводятся с 1 апреля 2020 года. Сначала экскурсионным группам запретят проходить мимо окон «красного света» после 22.00, а также задерживаться в местах, в которых возможно возникновение давки.

«Ракурс» рассказывал, что Амстердам ввел новый налог для туристов. С 2020 года иностранцы платят за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро.