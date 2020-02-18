СНБО назвал сумму государственного оборонного заказа на 2020 год

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Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского сегодня одобрил основные показатели государственного оборонного заказа на 2020−2022 годы. Также правительству поручили внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о создании условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК, а также финансовой поддержке предприятий ОПК.

В этом году удалось увеличить финансовый ресурс на оборону и безопасность государства до 245,8 млрд грн, что почти на 30 млрд грн превышает показатель 2019 года, — говорится в сообщении СНБО.

В распоряжение силового блока также выделят дополнительно 10 млрд грн под государственные гарантии. Эти средства будут использоваться на повышение обороноспособности и безопасности Украины. В СНБО отметили, что такой объем госгарантий украинские военные получат впервые.

Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение государственного оборонного заказа предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд грн (будут участвовать 14 госзаказчиков). Известно, что 1,7 млрд грн направят на выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По итогам рассмотрения вопроса, Кабмину поручили утвердить этот документ с учетом предложений с целью повышения боевых возможностей Вооруженных сил Украины и развития сил сдерживания.

Напомним, СНБО Украины предложил для утверждения Зеленскому проект новой стратегии нацбезопасности и обороны «Безопасность человека — безопасность страны». Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что впервые в центре подобного документа оказался человек, его жизнь, здоровье, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Высшим приоритетом и главной задачей стратегии является установление мира как залога развития страны.