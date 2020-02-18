Росія збільшує присутність військових біля українського кордону. Фото: Хвиля

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Російська Федерація втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України з 2014 року.

Постійне збільшення підрозділів та техніки біля українських кордонів призведе до того, що в 2022—2023 роках ударні угруповання РФ будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України без проведення мобілізації. Таких висновків після проведених розрахунків дійшли фахівці розвідки, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає прес-служба МОУ.

За його словами, нині Росія спрямовує основні сили та кошти на модернізацію та оновлення наступального озброєння. Також відбувається переоснащення ядерних компонентів — ракетні системи «Тополь» замінять системами «Ярс».

Також Кремль не зупиняє розробку нової ракетної системи «Cармат». Такі ракети здатні вражати цілі на відстані до 12 тис. км. В оборонному відомстві стверджують, що така зброя загрожує не лише Україні, але й країнам Європи.

Нагадаємо, восени НАТО відхилило пропозицію Москви запровадити мораторій на розміщення в Європі ракет малої та середньої дальності. У Північноатлантичному альянсі наголосили, що Росія вже розмістила на своїй території крилаті ракети наземного базування 9М729, розробка та розгортання яких були визнані США порушенням Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.