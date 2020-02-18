Россия увеличивает присутствие военных возле украинской границы. Фото: Хвиля

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Российская Федерация втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины с 2014 года.

Постоянное увеличение подразделений и техники возле украинских границ приведет к тому, что в 2022—2023 годах ударные группировки РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации. К таким выводам после проведенных расчетов пришли специалисты разведки, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба МОУ.

По его словам, сейчас Россия направляет основные силы и средства на модернизацию и обновление наступательного вооружения. Также происходит переоснащение ядерных компонентов — ракетные системы «Тополь» заменят системами «Ярс».

Также Кремль не останавливает разработку новой ракетной системы «Сармат». Такие ракеты способны поражать цели на расстоянии до 12 тыс. км. В оборонном ведомстве утверждают, что такое оружие угрожает не только Украине, но и странам Европы.

Напомним, осенью НАТО отклонило предложение Москвы ввести мораторий на размещение в Европе ракет малой и средней дальности. В Североатлантическом альянсе отметили, что Россия уже разместила на своей территории крылатые ракеты наземного базирования 9М729, разработка и развертывание которых были признаны США нарушением Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.