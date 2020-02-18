Глобальное потепление. Фото: El Espanol

https://racurs.ua/n133913-globalnoe-poteplenie-evropu-hotyat-zaschitit-ot-zatopleniya-dambami-karta.html

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Глобальное потепление уже не выглядит призрачной угрозой. Последние изменения климата свидетельствуют о том, что человечеству необходимо готовиться к новым испытаниям. Правительство Нидерландов заказало разработать проект, который бы позволил защитить от затопления европейское побережье Северного моря.

Согласно проекту Northern European Enclosure Dam (NEED), предлагается перегородить Северное море двумя дамбами: между Францией и Англией, а также между Норвегией и Шотландией, сообщает DeZeen.

Для строительства предложенных дамб необходимо 50 млрд т песка. Такое количество данного стройматериала добывается во всем мире за год. Общая длина дамб составит более 500 км. Реализация данного проекта позволит предотвратить переселение 25 млн человек.

Если такие дамбы будут построены, то Балтийское и Северное моря превратятся во внутриконтинентальные водоемы.

Проблема состоит в том, что реализация данного проекта требует огромных финансовых вложений. По скромным подсчетам для строительства дамб требуется потратить более полтриллиона евро.

По последним прогнозам ученых, уровень мирового океана до 2100 года может подняться на два м, а до 2500 года — на десять м.