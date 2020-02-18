Глобальне потепління. Фото: El Espanol

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Глобальне потепління вже не виглядає примарною загрозою. Останні зміни клімату свідчать про те, що людству необхідно готуватися до нових випробувань. Уряд Нідерландів замовив розробити проект, який би дозволив захистити від затоплення європейське узбережжя Північного моря.

Згідно з проектом Northern European Enclosure Dam (NEED), пропонується перегородити Північне море двома дамбами: між Францією і Англією, а також між Норвегією і Шотландією, повідомляє DeZeen.

Для будівництва запропонованих дамб необхідно 50 млрд т піску. Така кількість даного будматеріалу видобувається в усьому світі за рік. Загальна довжина дамб становить понад 500 км. Реалізація даного проекту дозволить запобігти переселенню 25 млн людей.

Якщо такі дамби будуть побудовані, то Балтійське і Північне моря перетворяться на внутрішньоконтинентальні водойми.

Проблема полягає у тому, що реалізація даного проекту потребує величезних фінансових вкладень. За скромними підрахунками для будівництва дамб потрібно витратити більше пів трильйона євро.

За останніми прогнозами вчених, рівень світового океану до 2100 року може піднятися на два м, а до 2500 року — на десять м.