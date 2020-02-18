Реинтеграция Донбасса: Сивохо перенес старт «платформы примирения и единства», фото — Без Табу

https://racurs.ua/n133915-sivoho-perenes-start-platformy-primireniya-i-edinstva-s-donbassom.html

Ракурс

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо отсрочил старт Национальной платформы примирения и единства.

Об этом госчиновник написал у себя в Фейсбук, назвав причиной такого шага «циничную провокацию» на Донбассе в районе Золотого, которую организовали, чтобы «сорвать мирные инициативы».

Мы сомневались и взвешивали «за и против», но в итоге решили перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Непрерывно, — написал советник секретаря СНБО.

Он уточнил, что речь идет не об отмене, а переносе начала работы платформы. Дату проведения презентации Сивохо обещал сообщить позже.

О Нацплатформе примирения и единства известно немного. Она якобы призвана объединить общественные инициативы и государственные программы. В видеоанонсе, который вчера обнародовал Сивохо, президент Владимир Зеленский призывает гражданское общество инициировать масштабный национальный диалог относительно Донбасса.

В ноябре прошлого года Сивохо рассказывал, что для разработки платформы «привлекаются иностранные специалисты, у которых есть практический опыт прекращения военных конфликтов».

Напомним, что пять лет назад в эти дни продолжалась Дебальцевская операция, а шесть лет назад, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, началась кровавая фаза Революции достоинства, которая продолжалась до 21 февраля. Вследствие штурма Майдана силовики начали стрелять в активистов.

Сегодня утром россияне ударили по позициям Вооруженных сил Украины в Луганской области.