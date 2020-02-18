Мой папа погиб на Майдане, смерть - часть моей жизни: воспоминания дочери о Герое Небесной сотни / Фото: Думская

https://racurs.ua/n133916-moy-papa-pogib-na-maydane-smert-chast-moey-jizni-vospominaniya-docheri-o-geroe-nebesnoy-sotni.html

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Сергей Дидыч — Герой Украины, участник Революции достоинства родом из Ивано-Франковской области, погиб в «черный вторник» 18 февраля 2014 года, когда вместе со своей сотней сдерживал атаку «Беркута» в Крепостном переулке. Сегодня воспоминания об отце обнародовала в Фейсбук его дочь Ирина.

А вы знаете, что у меня папа погиб? Шесть лет назад. В Киеве. На Майдане… Я была ребенком, когда его убили. Мне было 12. В тот день я вернулась со школы домой. Делала уроки. Смотрела прямые трансляции с Майдана. Огонь. Колеса. Крик. И гордилась своими родителями, что они там, — написала Ирина.

По ее словам, о смерти говорить неудобно. Ирина написала, что она плачет, когда говорят о жертвенности, «дегероизируют», сражаются за соцпомощь и отпускают «беркутовцев» в Россию.

Напомним, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года началась кровавая фаза Революции достоинства, которая длилась до 21 февраля. Вследствие штурма Майдана силовики начали стрелять у активистов. В ту ночь погибли десятки людей, а президент Виктор Янукович бежал в Россию. Всю ночь на 19 февраля продолжался штурм позиций протестующих на Майдане — силовики давили со стороны улицы Институтской и Европейской площади.