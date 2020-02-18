Сегодня на Донбассе состоялись ожесточенные бои. Фото: flickr.com

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Боевые действия возобновились 18 февраля на Донбассе — в очередной раз нарушили перемирие пророссийские боевики. Под Золотым оккупанты атаковали позиции украинских военнослужащих из запрещенного минскими соглашениями оружия. Вследствие агрессии погиб один боец сил ООС, четверо получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку циничной провокацией, целью которой является срыв мирного процесса на Донбассе. Глава государства подчеркнул, что провокация оккупационных войск под Золотым не изменит курс на прекращение войны.

Верховная Рада сегодня продолжила рассмотрение поправок к закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (второе чтение)». Парламент начал рассматривать проект закона о рынке земли 6 февраля. Документ решили рассматривать по полной процедуре.

Сегодня в американском Нью-Йорке началось заседание Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной минских договоренностей. Заседание Совбеза по Украине запросила Российская Федерация. Украинская сторона подняла вопрос эскалации конфликта, произошедшего вблизи населенного пункта Золотое.