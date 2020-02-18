Сьогодні на Донбасі відбулися запеклі бої. Фото: flickr.com

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Бойові дії відновилися 18 лютого на Донбасі — вкотре порушили перемир’я проросійські бойовики. Під Золотим окупанти атакували позиції українських військовослужбовців із забороненої мінськими угодами зброї. Внаслідок агресії загинув один боєць сил ООС, четверо дістали поранення.

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку цинічною провокацією, метою якої є зрив мирного процесу на Донбасі. Глава держави наголосив, що провокація окупаційних військ під Золотим не змінить курсу України на припинення війни.

Верховна Рада сьогодні продовжила розгляд поправок до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (друге читання)». Парламент почав розглядати проект закону про ринок землі 6 лютого. Документ вирішили розглядати за повною процедурою.

Сьогодні в американському Нью-Йорку розпочалося засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з п’ятою річницею мінських домовленостей. Засідання Радбезу по Україні запросила Російська Федерація. Українська сторона підняла питання ескалації конфлікту, що сталася поблизу населеного пункту Золоте.