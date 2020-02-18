В Одессе неизвестный подстрелил парикмахера в салоне красоты. Фото: flickr.com

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Ракурс

Стрельба произошла 18 февраля в Одессе, в результате вооруженного инцидента пострадал один человек.

Событие зафиксировано в Киевском районе города. Предварительно установлено, что в парикмахерскую на Люстдорфской дороге вошел неизвестный мужчина с пистолетом предположительно травматического действия и несколько раз выстрелил в сторону парикмахерши. Правоохранители предполагают, что злоумышленник стрелял из травматического оружия. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В результате стрельбы огнестрельные ранения получила 45-летняя парикмахерша. Женщину госпитализировали с ранениями грудной клетки и поясницы.

Правоохранители устанавливаются обстоятельства происшествия и лицо, устроившее стрельбу. Предварительная правовая квалификация правонарушения — покушение на убийство.

Напомним, 26 января в одном из кафе Киева произошла стрельба, которая привела к ранению двух человек. Оказалось, что возник конфликт на почве взаимных оскорблений между двумя посетителями. Один из граждан достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате конфликта пострадали житель Винницкой области и иностранец.