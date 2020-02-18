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Ракурс
В Одесі невідомий підстрелив перукаря в салоні краси. Фото: flickr.com

В Одесі невідомий влаштував стрілянину в перукарні, поранено жінку (ФОТО, ВІДЕО)

18 лют 2020, 22:26
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Стрілянина сталася 18 лютого в Одесі, внаслідок збройного інциденту постраждала одна особа.

Подія зафіксована в Київському районі міста. Попередньо встановлено, що до перукарні на Люстдорфській дорозі увійшов невідомий чоловік з пістолетом імовірно травматичної дії та кілька разів вистрелив у бік перукарки. Правоохоронці припускають, що зловмисник стріляв із травматичної зброї. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Внаслідок стрілянини вогнепальні поранення дістала 45-річна перукарка. Жінку госпіталізували з пораненнями грудної клітини та попереку.

Правоохоронці встановлюються обставини події та особу, яка влаштувала стрілянину. Попередня правова кваліфікація правопорушення — замах на вбивство.

В Одесі сталася стрілянина в перукарні. Фото: Нацполіція

В Одесі сталася стрілянина в перукарні. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 26 січня в одну з кафе Києва сталася стрілянина, яка призвела до поранення двох осіб. Виявилося, що виник конфлікт на ґрунті взаємних образ між двома відвідувачами. Один з громадян дістав зброю та зробив кілька пострілів. Внаслідок конфлікту постраждали житель Вінниччини та іноземець.

Джерело: Ракурс


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