МОЗ проводить брифінг щодо евакуації українців з КНР. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n133920-evakuaciya-ukrayinciv-z-uhanya-moz-provodyt-bryfing-translyaciya.html

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У міжнародному аеропорту «Бориспіль» розпочався брифінг, який присвячений евакуації громадян України з китайської провінції Хубей через спалах коронавірусної інфекції COVID-19.

З журналістами спілкуються представники Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ, заступник Департаменту реагування ДСНС Василь Сніцарь, генеральний директор авіакомпанії SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький, завідувач відділу інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Олександр Мацьков. Трансляцію заходу проводять українські ЗМІ.

Як відомо, у МОЗ заявляли, при евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть. Прибуття евакуйованих українців очікується у 20 лютого.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський пригрозив українським політикам привезти евакуйованих із Китаю громадян України у Кончу-Заспу, де проживає політичний бомонд.