Минздрав проводит брифинг по эвакуации украинцев из КНР. Фото: AP

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Ракурс

В международном аэропорту «Борисполь» начался брифинг, который посвящен эвакуации граждан Украины из китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

С журналистами общаются представители Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел, заместитель Департамента реагирования ГСЧС Василий Сницарь, генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий, заведующий отделом инфекционного контроля Центра общественного здоровья Александр Мацьков. Трансляцию мероприятия проводят украинские СМИ.

Как известно, в Минздраве заявляли, при эвакуации украинцев из Уханя на борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут. Прибытие эвакуированных украинцев ожидается в 20 февраля.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский пригрозил украинским политикам привезти эвакуированных из Китая граждан Украины в Конча-Заспу, где проживает политический бомонд.