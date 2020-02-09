Улицы города Мукачево будут патрулировать бойцы Нацгвардии. Фото: ngu.gov.ua

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Национальная гвардия Украины будет круглосуточно патрулировать улицы города Мукачево.

Военнослужащие НГУ и сотрудники Национальной полиции с 9 февраля будут нести круглосуточное патрулирование по улицам города после перестрелки, которая произошла на днях. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Нацгвардии.

В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, с целью оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечен оперативный резерв Национальной гвардии Украины, — говорится в сообщении.

Известно, что в город вошли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна и бойцы второй Галицкой бригады. Они будут охранять публичный порядок.

Напомним, 7 февраля в городе Мукачево Закарпатской области произошла стрельба. Посреди улицы неизвестный открыл огонь по внедорожнику Mercedes «кубик». В результате этого два человека получили ранения.

Впоследствии городской совет Мукачево принял решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город Национальную гвардию. Впоследствии министр иностранных дел Арсен Аваков сообщил, что в городе усилены меры безопасности, к оперативно-профилактической отработки привлечено оперативников, а также спецназовцев полиции и Национальной гвардии Украины.