МОЗ приготувало чотири місця для евакуації українців з Уханя. Фото: uazmi

https://racurs.ua/ua/n133931-moz-prygotuvalo-chotyry-miscya-dlya-evakuaciyi-ukrayinciv-z-uhanya-skalecka.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я підготувало чотири місця для евакуації українців з китайського міста Ухань та провінції Хубей.

Місце, де розмістять евакуйованих громадян, наразі невідоме. З цим питанням визначаться тоді, коли буде відома точна кількість осіб, що сядуть на літак. У МОЗ закликали ЗМІ не поширювати неперевірену інформацію та не сіяти паніку. Про це 18 лютого заявила очільник міністерства Зоряна Скалецька під час брифінгу в аеропорту «Бориспіль».

Місце є безпечним, як і для тих громадян, які будуть евакуйованими та розміщеними в ізоляції, так і для всіх українців, котрі є в Україні зараз. Всі заходи безпеки погоджені й відповідають міжнародним стандартам і міжнародній практиці, — запевнила урядовець.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, літак компанії SkyUp вилетить в Китай 2.50 19 лютого. Прибуття борту з евакуйованими із Китаю українцями очікується в аеропорту «Бориспіль» у четвер, 20 лютого, о 8.00. На борт пускатимуть лише цілком здорових осіб. Ще одна перевірка чекає на них у Києві. Об'єкт в Україні, де перебуватимуть прибулі з Китаю, охоронятиме поліція та підрозділи Нацгвардії.