Сутички в Нових Санжарах: поліція розпочала два кримінальні провадження

Розбите вікно в автобусі, що перевозив евакуйованих, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n134044-sutychky-v-novyh-sanjarah-policiya-rozpochala-dva-kryminalni-provadjennya.html

Ракурс

Поліція розпочала два кримінальні провадження через сьогоднішні сутички в селищі Нові Санжари Полтавської області.

Там місцеві жителі протестували проти розміщення в розташованому там санаторії Нацгвардії евакуйованих з китайського міста Уханя українців. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що під час прибуття колони автобусів, які перевозили евакуйованих осіб, агресивно налаштовані громадяни розпочали закидати їх та поліцейських камінням.

Також один чоловік намагався здійснити наїзд автомобілем на правоохоронців.

Зазначається, що правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесені відомості за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Наразі за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських та один цивільний.

Перші випадки захворювання на новий коронавірус були зафіксовані в розташованому у центральному Китаї місті Ухані в грудні 2019 року. Наразі виявлено вже понад 75 тис. випадків інфікування, ще понад 2,1 тис. людей померли. Більшість випадків коронавірусу фіксуються у Китаї. Влада країни вдалася до масштабних карантинних заходів.

Нагадаємо, радник голови МВС Арсена Авакова Антон Геращенко повідомив, що всі евакуйовані з Китаю громадяни доставлені до санаторію в Нових Санжарах та розміщуються в номерах.