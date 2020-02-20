У Нові Санжари на тлі пожежі та запеклих сутичок прибули евакуйовані з Китаю українці

https://racurs.ua/ua/n134040-evakuaciya-z-uhanu.html

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Нові Санжари не хочуть приймати українців, які прибули з Китаю. Автобуси з евакуйованими громадянами з боєм проривалися через блокаду протестантів.

Біля санаторію Нацгвардії, коли до нього прямували автобуси із прибулими з КНР, спалахнула пожежа й почалися запеклі сутички. У правоохоронців полетіло каміння й підручні матеріали. У свою чергу протестувальники заявляють про потерпілих.

За даними журналістів PavlovskyNews, поліція розганяє протестувальників, застосовуючи силу. Щонайменше один мітингувальник і один поліцейський постраждали, ще одного учасника акції затримали.

При цьому в МВС заявили, що серед протестувальників у Нових Санжарах є спеціально завезені провокатори.