В Новые Санжары на фоне пожара и ожесточенных столкновений прибыли эвакуированные из Китая украинцы (ФОТО, ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n134040-v-novye-sanjary-na-fone-pojara-i-ojestochennyh-stolknoveniy-pribyli-evakuirovannye-iz-kitaya.htmlРакурс
Новые Санжары не хотят принимать украинцев, прибывших из Китая. Автобусы с эвакуированными гражданами с боем прорывались через блокаду протестующих.
Возле санатория Нацгвардии, когда к нему направлялись автобусы с прибывшими из КНР, вспыхнул пожар и начались ожесточенные столкновения. В правоохранителей и автобусы полетели камни и подручные материалы, в некоторых транспортных средствах были выбиты стекла. В свою очередь протестующие заявляют о пострадавших.
По данным журналистов PavlovskyNews, полиция разгоняет протестующих, применяя силу. По меньшей мере один митингующий и один полицейский пострадали, еще одного участника акции задержали.
При этом в МВД заявили, что среди протестующих в Новых Санжарах есть специально завезенные провокаторы.