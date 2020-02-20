Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Новые Санжары на фоне пожара и ожесточенных столкновений прибыли эвакуированные из Китая украинцы

В Новые Санжары на фоне пожара и ожесточенных столкновений прибыли эвакуированные из Китая украинцы (ФОТО, ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 фев 2020, 19:57
999

Новые Санжары не хотят принимать украинцев, прибывших из Китая. Автобусы с эвакуированными гражданами с боем прорывались через блокаду протестующих.

Возле санатория Нацгвардии, когда к нему направлялись автобусы с прибывшими из КНР, вспыхнул пожар и начались ожесточенные столкновения. В правоохранителей и автобусы полетели камни и подручные материалы, в некоторых транспортных средствах были выбиты стекла. В свою очередь протестующие заявляют о пострадавших.

По данным журналистов PavlovskyNews, полиция разгоняет протестующих, применяя силу. По меньшей мере один митингующий и один полицейский пострадали, еще одного участника акции задержали.

При этом в МВД заявили, что среди протестующих в Новых Санжарах есть специально завезенные провокаторы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше