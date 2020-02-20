В Новые Санжары на фоне пожара и ожесточенных столкновений прибыли эвакуированные из Китая украинцы

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Новые Санжары не хотят принимать украинцев, прибывших из Китая. Автобусы с эвакуированными гражданами с боем прорывались через блокаду протестующих.

Возле санатория Нацгвардии, когда к нему направлялись автобусы с прибывшими из КНР, вспыхнул пожар и начались ожесточенные столкновения. В правоохранителей и автобусы полетели камни и подручные материалы, в некоторых транспортных средствах были выбиты стекла. В свою очередь протестующие заявляют о пострадавших.

По данным журналистов PavlovskyNews, полиция разгоняет протестующих, применяя силу. По меньшей мере один митингующий и один полицейский пострадали, еще одного участника акции задержали.

При этом в МВД заявили, что среди протестующих в Новых Санжарах есть специально завезенные провокаторы.