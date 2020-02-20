Избиение несовершеннолетней школьницы на Житомирщине: появилось видео

Инцидент произошел 17 февраля, фото: «Профсоюз работников образования и науки Украины»

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Ракурс

Двум несовершеннолетним школьницам грозит уголовная ответственность за избиение их 14-летней подруги.

Конфликт между четырьмя школьницами 2005 года рождения возник конфликт из-за парня. Все школьницы, несмотря на то, что живут в разных местах и ​​учатся в разных школах, были знакомы между собой и поддерживали отношения. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Инцидент произошел 17 февраля во селе Хажин Бердичевского района Житомирской области. Там три девушки назначили четвертой встречу, якобы для разговора. Они отошли в безлюдное место неподалеку заброшенного здания, где разговор быстро перешла в избиение потерпевшей.

Отмечается, что одна из школьниц снимала избиение на свой мобильный телефон. В тот же день эта видеозапись была опубликована в одной из социальных сетей.

Травмирована девушка вернулась домой и рассказала об этом инциденте матери, обратилась в полицию.

Установлено, что в конфликте участвовали Бердичева, Хажин и села Жежель соседней Винницкой области.

Двое из этих девушек уже попадали в поле зрения полиции: одна из-за оставления места проживания, другая — подозреваемая в совершении кражи, — отмечают в полиции.

Их действия квалифицированы по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Поэтому всем трем обидчицам теперь грозит уголовная ответственность.

Напомним, в октябре 2019 году в Запорожье произошло жестокое избиение школьницы на территории одного из школьных стадионов. Тогда потерпевшую били по лицу и туловищу, в том числе и ногами, и заставляли становиться на колени и целовать обувь.