Зарплата Лещенко: в Укрзализныце отказались назвать суммы, данные нашлись в декларации

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Ракурс

Размер зарплаты Сергея Лещенко, который работает на должности члена наблюдательного совета АО «Укрзализныця» пытался установить «Ракурс». Ранее в ответ на наш запрос Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что гражданско-правовой договор между Лещенко и «Укрзализныцей» был подписан 27 декабря 2019 года и 3 января экземпляр договора был предоставлен экс-нардепу. За информацией о размере зарплаты Лещенко в профильном министерстве «Ракурсу» посоветовали обратиться в УЗ, что мы и сделали.

«Укрзализныця» свой ответ на запрос предоставила двух страницах, так и не сообщив, на каких условиях был подписан контракт с членом наблюдательного совета Лещенко и какую зарплату он получает.

Поскольку члены наблюдательных советов госкомпаний, согласно закону являются субъектами декларирования, сведения об их доходах и имущественном состоянии содержатся в Едином государственном реестре деклараций лиц уполномоченных на выполнение функций государства. В то же время, информация об условиях контракта членов наблюдательного совета АО «Укрзализныця» является конфиденциальной и не подпадает под действие закона «О доступе к публичной информации», — отметили в ответе УЗ на запрос «Ракурса».

Кроме этого, в УЗ напомнили, что согласно ст. 31 Закона «Об оплате труда», сведения о зарплате сотрудника предоставляются любым органам или лицам только в случаях, предусмотренных законодательством, либо по согласию/требованию сотрудника. Вероятно, такого согласия Лещенко не предоставил. Также там отметили, что состав наблюдательного совета «Укрзализныци» утвержден распоряжением Кабмина от 18 декабря 2019 года № 1309-р.

Вместе с тем, в едином реестре деклараций, которые проверяет Национальное агентство по предупреждению коррупции, 24 декабря Сергей Лещенко в качестве кандидата на должность члена наблюдательного совета «Укрзализныци» обнародовал декларацию о доходах. Также уже в этом году он дважды сообщал о существенных изменениях в имущественном состоянии в декларации — 2 и 25 января.

В частности, 2 января Лещенко указал в своей декларации доходы, полученные от занятия предпринимательской деятельностью в ООО «Бизнесгрупп» в размере 123 559 грн, а 25 января — сообщил о получении 15 января 136330 грн «гонораров и других выплат, согласно гражданско-правовым договорам» от АО «Укрзализныця». Учитывая, что договор между Лещенко и УЗ был подписан 27 декабря, можно сделать вывод, что за полмесяца работы членом наблюдательного совета УЗ экс-нардеп получил более 136 тыс. грн.