В “Укрзалізниці” відмовилися назвати розмір зарплатні Лещенка, дані знайшлися у декларації

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Ракурс

Розмір зарплати Сергія Лещенка на посаді члена наглядової ради АТ «Укрзалізниця» намагався встановити «Ракурс». Раніше у відповідь на наш запит Міністерство інфраструктури України повідомило, що цивільно-правовий договір між Лещенком та «Укрзалізницею» був підписаний 27 грудня 2019 року і 3 січня один примірник договору надано екс-нардепу. За інформацією щодо розміру зарплатні Лещенка в профільному міністерстві «Ракурсу» порадили звернутися безпосередньо до УЗ, що ми і зробили.

«Укрзалізниця» свою відповідь на запит надала на півтора сторінках, так і не повідомивши, на яких умовах було підписано контракт з членом наглядової ради Лещенком та яку зарплатню він отримує.

Оскільки члени наглядових рад держкомпаній, згідно закону є суб'єктами декларування, відомості про їхні доходи та майновий стан членів містяться у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави. Водночас, інформація щодо умов контракту членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця» є конфіденційною і не підпадає під дію закону «Про доступ до публічної інформації», — зазначили у відповіді УЗ на запит «Ракурсу».

Окрім цього, в УЗ нагадали, що згідно зі ст. 31 закону «Про оплату праці», відомості про зарплатню працівника надаються будь-яким органам чи особам лише у випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу працівника. Ймовірно, такої згоди Лещенко не надав. Також там зауважили, що склад наглядової ради «Укрзалізниці» затверджено розпорядженням Кабміну від 18 грудня 2019 р. № 1309-р.

Разом з тим, у єдиному реєстрі декларацій, які перевіряє Національне агентство з питань запобігання корупції, 24 грудня Сергій Лещенко як кандидат на посаду члена наглядової ради «Української залізниці» оприлюднив декларацію про доходи. Також вже цьогоріч він двічі повідомляв про суттєві зміни в майновому стані у декларації — 2 та 25 січня.

Зокрема, 2 січня Лещенко додав до своєї декларації доходи, отримані від зайняття підприємницькою діяльністю у ТОВ «Бізнесгрупп» в розмірі 123559 грн, а 25 січня — повідомив про отримання 15 січня 136330 грн «гонорарів та інших виплат, згідно з цивільно-правовими правочинами» від АТ «Українська залізниця». Зважаючи, що договір між Лещенком та УЗ був підписаний 27 грудня, можна зробити висновок, що за півмісяця роботи членом наглядової ради УЗ екс-нардеп отримав понад 136 тис. грн.