Стало відомо, жителів яких регіонів евакуювали із Китаю. Фото: Страна

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Коронавірус у Китаї змусив іноземців евакуйовуватися. Україна забрала з КНР 45 своїх громадян, а також до 30 підданих інших держав. Тепер стало відомо, жителі яких саме регіонів України евакуйовані.

У нас є Маріуполь, Кривий Ріг, Київ, Полтавська, Харківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Волинська, Дніпропетровська, Вінницька, Хмельницька, Миколаївська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Закарпатська, Одеська області… Фактично — вся наша країна", — розповів на брифінгу в Нових Санжарах представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Серед евакуйованих є одна дитина 2012 року народження родом із Маріуполя.

Як відомо, жителі міста Нові Санжари у Полтавській області, куди мають доправити евакуйованих із Китаю українців, з ночі протестують проти їх розміщення в місцевому санаторії Нацгвардії.