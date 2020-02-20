Евакуація через коронавірус: що відбувається в Нових Санжарах. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n134031-koronavirus-scho-vidbuvaietsya-u-novyh-sanjarah.html

Ракурс

Коронавірус із Китаю не на жарт налякав українців. Зокрема, жителі міста Нові Санжари у Полтавській області з ночі протестують проти можливого розміщення в місцевому санаторії українців, евакуйованих із китайського міста Уханя — епіцентру епідемії нового вірусу.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синегубов прийшов до людей і намагався вмовити їх припинити протест, запевняючи, що всі евакуйовані з Китаю пройшли перевірку, вони цілком здорові й не мають жодних симптомів захворювання. Також він заявив, що в разі поселення евакуйованих українців у санаторії Нацгвардії у Нових Санжарах вони будуть повністю ізольовані від місцевих жителів, яким нічого не загрожуватиме.

Однак, за словами Синегубова, якщо місцеві жителі не пропустять автобуси з евакуйованими з Уханю, то їм доведеться йти до санаторію пішки.

Запевняння губернатора не переконали учасників протесту, а навпаки збурили хвилю негативу.

Проллється кров на Новосанжарщині, — заявив один із присутніх, якого було чути на онлайн-трансляції.

Санаторій не підготовлений. Тут зеленка і йодна сітка. Ось всі ліки тут, — додав інший місцевий житель, заявивши, що українців із Китаю треба поселяти на карантин поза межами населених пунктів.

Тим часом у мережі з’явилися фото санаторію, до якого можуть привезти евакуйованих. За словами місцевих жителів, за його воротами розташовані житлові будинки. Люди переймаються тим, що нібито є ризик зараження через повітря та каналізацію. Тому центральний під’їзд до санаторію заблокували вантажівкою.

Тим часом мережею вже ширяться меми зі спілкування Синегубова з новосанжарцями.

Автобуси з українцями, які раніше вирушили із Харкова, досі не доїхали до Нових Санжар. На трансляції чути припущення учасників протести про те, що евакуйованих можуть доставити до санаторію «з іншого боку». Ймовірно, що до території є ще один під’їзд. Водночас «Страна» пише, що через блокаду новосанжарівців розглядається варіант відправлення евакуйованих українців до іншого місця, зокрема, до Кривого Рогу.

Також зазначимо, що заступник глави МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу пояснив розміщення евакуйованих українців на період карантину в санаторії тим, що наразі в Україні спостерігається пік захворюваності на грип, а тому їхнє перебування в лікарнях може обмежити у медичній допомозі інших громадян, які її потребують більше.

Завезти сотню здорових людей для ізоляції в лікарні, коли в країні підвищений епідемічний сезон на грип, так ми обмежимо в доступі до кваліфікованої меддопомоги українців, які будуть її потребувати, оскільки ми залучили би медперсонал, ліжка, бокси, — заявив чиновник.

Ляшко також наголосив, що обсерватор, в якому мають розмістити евакуйованих українців, є закладом державного рівня готельного типу, де люди «просто повинні обмежити своє спілкування з зовнішнім світом».