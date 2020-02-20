Эвакуация из-за коронавируса: что происходит в Новых Санжарах. Фото: BBC

https://racurs.ua/n134031-evakuaciya-iz-za-koronavirusa-chto-proishodit-v-novyh-sanjarah-translyaciya.html

Ракурс

Коронавирус из Китая не на шутку напугал украинцев. В частности, жители города Новые Санжары в Полтавской области с ночи протестуют против возможного размещения в местном санатории украинцев, эвакуированных из китайского города Ухань — эпицентра эпидемии нового вируса.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов пришел к людям и пытался уговорить их прекратить протест, уверяя, что все эвакуированные из Китая прошли проверку, они вполне здоровы и не имеют никаких симптомов заболевания. Также он заявил, что в случае поселения эвакуированных украинцев в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах они будут полностью изолированы от местных жителей, которым ничего не грозит.

Однако, по словам Синегубова, если местные жители не пропустят автобусы с эвакуированными из Уханя, то им придется идти в санаторий пешком.

Заверения губернатора не убедили протестующих, а наоборот подняли волну негатива.

Прольется кровь на Новосанжарщине, — заявил один из присутствующих, которого было слышно на онлайн-трансляции.

Санаторий не подготовлен. Здесь зеленка и йодная сетка. Вот все лекарства здесь, — добавил другой местный житель, заявив, что украинцев из Китая нужно селить на карантин за пределами населенных пунктов.

Между тем в сети появились фото санатория, в который могут привезти эвакуированных. По словам местных жителей, за его воротами расположены жилые дома. Люди обеспокоены тем, что якобы есть риск заражения через воздух и канализацию. Поэтому центральный подъезд к санаторию заблокировали грузовиком.

Между тем по сети уже «гуляют» мемы по поводу общения Синегубова с новосанжарорцами.

Автобусы с украинцами, которые ранее отправились из Харькова, до сих пор не доехали в Новые Санжары. На трансляции слышны предположения участников протестов о том, что эвакуированных могут доставить в санаторий «с другой стороны». Вероятно, что к территории есть еще один подъезд. В то же время «Страна» пишет, что из-за блокады новосанжаровцев рассматривается вариант отправки эвакуированных украинцев в другое место, в частности, в Кривой Рог.

Также отметим, что замглавы Минздрава Виктор Ляшко на брифинге объяснил размещения эвакуированных украинцев на период карантина в санатории тем, что сейчас в Украине наблюдается пик заболеваемости гриппом, а потому их пребывание в больницах может ограничить в медпомощи других граждан, которым она нужна больше.

Завезти сотню здоровых людей для изоляции в больнице, когда в стране повышенный эпидемический сезон гриппа, так мы ограничим в доступе к квалифицированной медпомощи украинцев, которые будут в ней нуждаться, поскольку мы привлекли бы медперсонал, кровати, боксы, — заявил чиновник.

Ляшко также отметил, что обсерватор, в котором должны разместить эвакуированных украинцев, является учреждением государственного уровня гостиничного типа, где люди «просто должны ограничить свое общение с внешним миром».