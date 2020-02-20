Airbus A380. Фото: Авианити

https://racurs.ua/n134033-krupneyshiy-v-mire-avialayner-porezali-na-suvenirnye-bagajnye-birki.html

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Крупнейший в мире авиалайнер Airbus A380 стал сырьем для изготовления сувенирных багажных бирок. Гигантский самолет с серийным номером MSN003 был первым Airbus A380, который совершил коммерческий полет. Авиалайнер эксплуатировался с 2007 года авиакомпанией Singapore Airlines вплоть до 2019 года. После этого самолет был списан и отправлен во Францию.

Авиалайнер был полностью разобран на запчасти, которые могут использоваться для ремонта других самолетов, а его обшивка была пущена для производства семи тыс. сувенирных багажных бирок, сообщает Bloomberg.

На каждой бирке выгравирован силуэт воздушного судна и его данные, в том числе и серийный номер. Цена одной такой бирки составляет 27,95 евро.

Airbus A380 является крупнейшим в мире серийным пассажирским самолетом. Его высота составляет 24 м, длина — 73 м, а размах крыльев — 79 м. Самолет с салоном трех классов способен вместить 525 пассажиров, а с салоном одноклассовой конфигурации — 853 пассажиров.

Авиалайнер способен совершать беспосадочные перелеты на расстояние 15,4 тыс. км.

В феврале 2019 года компания Airbus объявила о скором прекращении выпуска данных самолетов. По предварительной информации, выпуск Airbus A380 будет свернут в 2021 году.