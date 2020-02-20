Airbus A380. Фото: Авіаніті

https://racurs.ua/ua/n134033-naybilshyy-v-sviti-avialayner-porizaly-na-suvenirni-bagajni-byrky-foto.html

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Найбільший в світі авіалайнер Airbus A380 став сировиною для виготовлення сувенірних багажних бирок. Гігантський літак із серійним номером MSN003 був першим Airbus A380, який виконав комерційний політ. Авіалайнер експлуатувався із 2007 року авіакомпанією Singapore Airlines до 2019 року. Після цього літак був списаний і відправлений до Франції.

Авіалайнер був повністю розібраний на запчастини, які можуть використовуватися для ремонту інших літаків, а його обшивка була пущена для виробництва семи тис. сувенірних багажних бирок, повідомляє Bloomberg.

На кожній бирці вигравіруваний силует повітряного судна і його дані, в тому числі і серійний номер. Ціна однієї такої бирки становить 27,95 євро.

Airbus A380 є найбільшим в світі серійним пасажирським літаком. Його висота становить 24 м, довжина — 73 м, а розмах крил — 79 м. Літак із салоном трьох класів здатний вмістити 525 пасажирів, а з салоном однокласової конфігурації — 853 пасажирів.

Авіалайнер здатний здійснювати безпосадочні перельоти на відстань 15,4 тис. км.

У лютому 2019 року компанія Airbus оголосила про припинення випуску даних літаків у найближчому майбутньому. За попередньою інформацією, випуск Airbus A380 буде згорнуто у 2021 році.