«Ле Бурже»-2019: Boeing програє конкуренцію Airbus, фото — Paris Air Show

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У Франції розпочався 53-й авіасалон «Ле-Бурже». Однієї з особливостей найбільшого авіашоу у світі стала конкуренція між Boeing та Airbus, яка проходить на тлі спроб американського концерну врятувати репутацію після двох катастроф моделі 737 MAX.

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Наразі навіть американські перевізники вибирають європейські літаки, хоча у Парижі представники компанії Boeing вибачилися перед родинами жертв авіакатастроф в Індонезії та Ефіопії, повідомив телеканал CNBC.

Тим часом, головний конкурент Boeing — Airbus представив новий вузькофюзеляжний літак, а Франція, Німеччина та Іспанія презентували проект зі створення «винищувача майбутнього».

Перший день авіасалону не приніс Boing жодного замовлення. Водночас Airbus за першу добу підписав 123 контракти на поставку нових літаків і переоснащення тих, які знаходяться в експлуатації. При цьому 100 лайнерів зафрахтував американський перевізник Air Lease Corporation.

Найпопулярніший літак торішніх французького і британського авіасалонів Boing737 MAX стоїть на землі і не зможе піднятися в повітря в найближчі місяці.

Основна мета концерну в цьому році — переконати потенційних покупців у тому, що компанія успішно працює над поверненням дозволу на польоти для моделі, яка двічі розбилася за півроку, — запевнив на «Ле Бурже» глава Boeing Денніс Меленберг.

Раніше генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту Олександр де Жунак заявив, що Boeing 737 MAX можуть простояти ще 10−12 тижнів, перш ніж національні регулятори дозволять їх польоти.

Нагадаємо, що 10 березня в Ефіопії розбився Boeing737 MAX8 авіакомпанії Ethiopian Airlines (загинули 157 осіб), а 29 жовтня 2018 року такий же лайнер компанії Lion Air розбився в Індонезії (загинули 189 осіб).

Експерти Boeing зобов’язалися розробити нове програмне забезпечення для системи корекції маневрування на літаках моделі 737 MAX, врахувати і виправити всі недоліки.

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