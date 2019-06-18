«Ле Бурже» -2019: Boeing проигрывает конкуренцию Airbus, фото — Paris Air Show

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Во Франции начался 53-й авиасалон «Ле-Бурже». Одной из особенностей самого знаменитого авиашоу в мире стала конкуренция между Boeing и Airbus, которая проходит на фоне попыток американского концерна спасти репутацию после двух катастроф модели 737 MAX.

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Сейчас даже американские перевозчики выбирают европейские самолеты, хотя в Париже представители компании Boeing извинились перед семьями жертв авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, сообщил телеканал CNBC.

Между тем, главный конкурент Boeing — Airbus представил новый узкофюзеляжный самолет, а Франция, Германия и Испания представили проект создания «истребителя будущего».

Первый день авиасалона не принес Boing ни одного заказа. В то же время Airbus за первые сутки подписал 123 контракта на поставку новых самолетов и переоснащение тех, которые находятся в эксплуатации. При этом 100 лайнеров зафрахтовал американский перевозчик Air Lease Corporation.

Самый популярный самолет прошлогодних французского и британского авиасалонов Boing 737 MAX стоит на земле и не сможет подняться в воздух в ближайшие месяцы.

Основная цель концерна в этом году — убедить потенциальных покупателей в том, что компания успешно работает над возвращением разрешения на полеты для модели, которая дважды разбилась за полгода, — заверил на «Ле Бурже» глава Boeing Деннис Меленберг.

Ранее генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк заявил, что Boeing 737 MAX могут простоять еще 10−12 недель, прежде чем национальные регуляторы разрешат их полеты.

Напомним, что 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX8 авиакомпании Ethiopian Airlines (погибли 157 человек), а 29 октября 2018 года такой же лайнер компании LionAir разбился в Индонезии (погибли 189 человек).

Эксперты Boeing обязались разработать новое программное обеспечение для системы коррекции маневрирования на самолетах модели 737 MAX, учесть и исправить все недостатки.