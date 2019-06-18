Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
«Ле Бурже» -2019: Boeing проигрывает конкуренцию Airbus, фото — Paris Air Show

Авиашоу «Ле Бурже»: Boeing проигрывает конкуренцию Airbus (ФОТО, ВИДЕО)

18 июн 2019, 14:22
999

Во Франции начался 53-й авиасалон «Ле-Бурже». Одной из особенностей самого знаменитого авиашоу в мире стала конкуренция между Boeing и Airbus, которая проходит на фоне попыток американского концерна спасти репутацию после двух катастроф модели 737 MAX.

Loading...

Сейчас даже американские перевозчики выбирают европейские самолеты, хотя в Париже представители компании Boeing извинились перед семьями жертв авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, сообщил телеканал CNBC.

«Ле Бурже» -2019: Boeing проигрывает конкуренцию Airbus, фото — Paris Air Show

Между тем, главный конкурент Boeing — Airbus представил новый узкофюзеляжный самолет, а Франция, Германия и Испания представили проект создания «истребителя будущего».

«Ле Бурже» -2019: Boeing проигрывает конкуренцию Airbus, фото — Paris Air Show

Первый день авиасалона не принес Boing ни одного заказа. В то же время Airbus за первые сутки подписал 123 контракта на поставку новых самолетов и переоснащение тех, которые находятся в эксплуатации. При этом 100 лайнеров зафрахтовал американский перевозчик Air Lease Corporation.

«Ле Бурже» -2019: Boeing проигрывает конкуренцию Airbus, фото — Paris Air Show

Самый популярный самолет прошлогодних французского и британского авиасалонов Boing 737 MAX стоит на земле и не сможет подняться в воздух в ближайшие месяцы.

Основная цель концерна в этом году — убедить потенциальных покупателей в том, что компания успешно работает над возвращением разрешения на полеты для модели, которая дважды разбилась за полгода, — заверил на «Ле Бурже» глава Boeing Деннис Меленберг.

Ранее генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк заявил, что Boeing 737 MAX могут простоять еще 10−12 недель, прежде чем национальные регуляторы разрешат их полеты.

«Ле Бурже» -2019: Boeing проигрывает конкуренцию Airbus, фото — Paris Air Show

Напомним, что 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX8 авиакомпании Ethiopian Airlines (погибли 157 человек), а 29 октября 2018 года такой же лайнер компании LionAir разбился в Индонезии (погибли 189 человек).

Эксперты Boeing обязались разработать новое программное обеспечение для системы коррекции маневрирования на самолетах модели 737 MAX, учесть и исправить все недостатки.

«Ле Бурже» -2019: Boeing проигрывает конкуренцию Airbus, фото — Paris Air Show

«Ле Бурже» -2019: Boeing проигрывает конкуренцию Airbus, фото — Paris Air Show

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Решение КСУ не остановит парламентские выборы — Слипачук

Конституционный суд (КСУ) не может остановить досрочные парламентские выборы своим решением. КСУ влияет только на определение конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады

Новости Украины
19:31

В Индонезии перевернулся пассажирский катер: погибли 18 человек, среди них есть дети (ФОТО)

В Индонезии жертвами морской катастрофы стали по меньшей 18 человек. Пассажирский катер, на борту которого было более 60 человек, перевернулся у северного побережья Явы. По меньшей мере четыре человека остаются пропавшими без вести

Новости мира
16:12
Новости партнеров
Загрузка...