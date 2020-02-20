Світом поширюється новий коронавірус

https://racurs.ua/ua/n134032-feykovi-povidomlennya-pro-vyyavlennya-koronavirusu-v-ukrayini-rozsylaly-z-inozemnogo-poshtovogo.html

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Фейкові повідомлення від нібито Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) про виявлення в різних регіонах Україні загалом п’яти лабораторно підтверджених випадків інфікування новим китайським коронавірусом розсилалися з іноземного поштового сервісу.

Зловмисники у них також підміняли адресу відправника. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що фахівці спецслужби наразі здійснюють обстеження телекомунікаційного обладнання МОЗ.

У МОЗ вже спростували інформацію, наведену у цих повідомленнях, які з’явилися сьогодні вранці. На думку очільниці відомства Зоряни Скалецької, в такий спосіб хтось спеціально створює паніку навколо цього захворювання.

Для поширення паніки щодо коронавірусу використовуються і більш традиційні засоби комунікації. Так, видання «Думская» у своєму Telegram-каналі повідомляє, що в Одесі біля собору Української православної церкви Московського патріархату на вулиці Преображенській сьогодні роздавалися листівки від імені церковної громади із закликом не допускати до міста інфікованих коронавірусом людей.

Прес-служба Одеської єпархії УПЦ МП та парафіяльна рада Свято-Успенського Кафедрального собору заявляють про провокаційний характер цих листівок.

Закликаємо провокаторів і розповсюджувачів фейків почути голос совісті і принести покаяння перед Богом і народом України, — наголошується у повідомленні на сторінці єпархій в соціальній мережі Фейсбук.

Нагадаємо, Скалецька сьогодні повідомила, що звертається до СБУ з приводу поширення фейкових листів від нібито МОЗ.