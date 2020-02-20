Глава МОЗ звернулася до СБУ через паніку навколо коронавірусу. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n134022-moz-zaklykaie-sbu-rozibratysya-zi-shtuchnou-panikou-navkolo-koronavirusu.html

Ракурс

Коронавірус з Китаю став причиною паніки серед населення України. Так, вранці 20 лютого в декількох ЗМІ була поширена інформація про нібито інфікування коронавірусом п’яти громадян України. Повідомлялося, що ці дані нібито підтвердили в Міністерстві охорони здоров’я і Центрі громадського здоров’я сьогодні вранці.

У Міністерстві охорони здоров’я цю інформацію спростували. Глава МОЗ Зоряна Скалецька вважає, що хтось спеціально створює паніку навколо теми коронавірусу. Про це Скалецька написала у себе в Facebook.

Вона вважає поширення фейкової інформації запланованою інформаційною атакою проти Міністерства охорони здоров’я України. У зв’язку з цим вона звернулася до голови Служби безпеки України, щоб цей інцидент був розслідуваний.

Як писав «Ракурс», евакуйовані з Китаю українці покинули аеропорт Харкова і на автобусах у супроводі охорони та поліції попрямували до Нових Санжарів.