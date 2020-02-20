Глава Минздрава обратилась в СБУ из-за паники вокруг коронавируса. Фото: Кабмин

https://racurs.ua/n134022-minzdrav-prizyvaet-sbu-razobratsya-s-iskusstvennoy-panikoy-vokrug-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирус из Китая стал причиной паники среди населения Украины. Так, утром 20 февраля в ряде СМИ была распространена информация о якобы инфицировании коронавирусом пяти граждан Украины. Сообщалось, что эти данные якобы подтвердили в Минздраве и Центре общественного здоровья сегодня утром.

В Министерстве здравоохранения эта информацию опровергли. Глава Минздрава Зоряна Скалецкая считает, что кто-то специально создает панику вокруг темы коронавируса. Об этом Скалецкая написала у себя в Facebook.

Она считает распространение фейковой информации запланированной информационной атакой против Министерства здравоохранения Украины. В связи с этим она обратилась к главе Службы безопасности Украины, чтобы этот инцидент был расследован.

Как писал «Ракурс», эвакуированные из Китая украинцы покинули аэропорт Харькова и на автобусах в сопровождении охраны и полиции направились в Новые Санжары.