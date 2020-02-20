Колонна с эвакуированными из Китая украинцами направились в Новые Санжары

https://racurs.ua/n134013-kolonna-s-evakuirovannymi-iz-kitaya-ukraincami-napravilis-v-novye-sanjary.html

Ракурс

Эвакуированные из Китая украинцы покинули аэропорт Харькова и на автобусах в сопровождении охраны и полиции направились в Новые Санжары. Пассажиры спецрейса, который ранее приземлился в Харькове, очень расстроены «теплым приемом» на Родине.

В свою очередь, в МОЗ заявили, что в Украине не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

На борту самолета, помимо, 22 человек — членов экипажа и сопровождающего медицинского персонала, прилетели 72 пассажира, — сообщили ранее в Государственной пограничной службе Украины.

Напомним, китайский коронавирус напугал жителей многих регионов Украины, в которых могли разместить эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев. Сейчас известно, что их отправят на карантин в санаторий Нацгвардии в городе Новые Санжары. Местные жители взбунтовались против этого — продолжается митинг, происходят стычки с силовиками.