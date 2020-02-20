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Ракурс
Колонна с эвакуированными из Китая украинцами направились в Новые Санжары

Колонна с эвакуированными из Китая украинцами направилась в Новые Санжары (ВИДЕО)

20 фев 2020, 14:12
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Эвакуированные из Китая украинцы покинули аэропорт Харькова и на автобусах в сопровождении охраны и полиции направились в Новые Санжары. Пассажиры спецрейса, который ранее приземлился в Харькове, очень расстроены «теплым приемом» на Родине.

В свою очередь, в МОЗ заявили, что в Украине не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

На борту самолета, помимо, 22 человек — членов экипажа и сопровождающего медицинского персонала, прилетели 72 пассажира, — сообщили ранее в Государственной пограничной службе Украины.

Напомним, китайский коронавирус напугал жителей многих регионов Украины, в которых могли разместить эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев. Сейчас известно, что их отправят на карантин в санаторий Нацгвардии в городе Новые Санжары. Местные жители взбунтовались против этого — продолжается митинг, происходят стычки с силовиками.

Источник: Ракурс


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