“Автобуси з коронавірусом не пропустимо”: в'їзд у Нові Санжари заблокували жителі, тривають сутички. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n134006-avtobusy-z-koronavirusom-ne-propustymo-v-yizd-u-novi-sanjary-zablokuvaly-jyteli-tryvaut.html

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Китайський коронавірус налякав жителів багатьох регіонів України, в яких могли розмістити евакуйованих із Уханю українців та іноземців. За останніми даними, із аеропорту Харкова їх доставлять на Полтавщину в санаторій Нацгвардії у місті Нові Санжари. Місцеві жителі збунтувалися проти цього. Але справедливе обурення через відсутність діалогу влади з народом щодо умов карантинізації межує з невіглаством.

Зокрема, лунають заяви про те, що до міста їдуть «автобуси з коронавірусом». Люди з близько десятка довколишніх сіл не обмежилися лише словесним обуренням, а й заблокувало під’їзди до міста, а також трактором прокопали рови навколо. До місця протестів вже привезли польову кухню, очевидно, плануючи довго тримати облогу.

Між протестувальниками і силовиками, які мають забезпечити проїзд транспорту з евакуйованими українцями до пункту призначення, вже неодноразово ставалися сутички.

Тим часом міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що пасажирів і екіпаж літака, який прибув із Китаю, готують до відправлення в місце обсервації.

Аеропорт Харкова та Нові Санжари розділяють 184 км і близько 2,5 годин часу в дорозі. Тим часом на основних автомагістралях Харківщини і Полтавщини утворилися масштабні затори через блокування доріг.