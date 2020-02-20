Родичі героїв Небесної сотні вимагають покарати винних у розстрілах

https://racurs.ua/ua/n134005-pid-ofisom-zelenskogo-rodychi-geroyiv-nebesnoyi-sotni-vymagaut-pokaraty-vynnyh-u-rozstrilah.html

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День героїв Небесної сотні відзначається в Україні 20 лютого. Саме в цей день силовиками, підконтрольними президенту-втікачу Януковичу, були розстріляні десятки активістів.

Попри те, що з тих трагічних подій пройшло вже шість років, справжні винуватці до сих пір не покарані. У зв’язку з цим під Офіс президента на акцію протесту вийшли родичі героїв Небесної сотні, які вимагають покарати винних у вбивствах їхніх рідних.

Всі родичі і друзі загиблих вийшли з плакатами. На них написані питання до влади: «Коли будуть покарані вбивці мого сина?», «Коли будуть покарані вбивці мого чоловіка?», «Коли почнуться кардинальні зміни у справах Майдану?». Кожен з присутній по черзі бере мікрофон і розповідає про розслідування кримінального провадження щодо їхніх рідних.

О 12:00 по всій Україні була оголошена хвилина мовчання. Раніше в Києві відбулася хода гідності. У ПЦУ проходить панихида по Небесній сотні.

Як відомо, в листопаді 2019 року тоді ще Генпрокуратура повідомила, що 46 осіб отримали обвинувальний вирок у справах Майдану, підозру повідомлено 445 особам.

Серед підозрюваних — 48 вищих посадових осіб, 220 правоохоронців, зокрема 27 слідчих, 20 прокурорів і 23 судді. Судовий процес все ще триває. Слідство встановило факти 48 вбивств і 80 замахів на вбивство 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 під час Революції гідності на вулиці Інститутській силовики, підконтрольні Віктору Януковичу, масово розстрілювали протестуючих.