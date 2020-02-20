Родственники героев Небесной сотни требуют наказать виновных в расстрелах

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День героев Небесной сотни отмечается в Украине 20 февраля. Именно в этот день силовиками, подконтрольными беглому президенту Януковичу, были расстреляны десятки активистов.

Несмотря на то, что с тех трагичных событий прошло уже шесть лет, настоящие виновники происходящего до сих пор не наказаны. В связи с этим под Офис президента на акцию протеста вышли родственники героев Небесной сотни, которые требуют наказать виновных в убийствах их родных.

Все родственники и друзья погибших вышли с плакатами. На них написаны вопросы к власти: «Когда будут наказаны убийцы моего сына?», «Когда будут наказаны убийцы моего мужа?», «Когда начнутся кардинальные изменения по делам Майдана?». Каждый из присутствующий по очереди берет микрофон и рассказывает о расследовании уголовного производства в отношении их родных.

В 12:00 по всей Украине была объявлена минута молчания. Ранее в Киеве состоялось шествие достоинства. В ПЦУ проходит панихида по Небесной сотне.

Как известно, в ноябре 2019 года тогда еще Генпрокуратура сообщила, что 46 человек получили обвинительный приговор по делам Майдана, подозрение сообщено 445 лицам.

Среди подозреваемых — 48 высших должностных лиц, 220 правоохранителей, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судьи. Судебный процесс все еще продолжается. Следствие установило факты 48 убийств и 80 покушений на убийство 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Напомним, 20 февраля 2014 года во время Революции достоинства на улице Институтской силовики, подконтрольные Виктору Януковичу, массово расстреливали протестующих.