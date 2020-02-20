Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Родственники героев Небесной сотни требуют наказать виновных в расстрелах

Под офисом Зеленского родственники героев Небесной сотни требуют наказать виновных в расстрелах (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 фев 2020, 12:32
999

День героев Небесной сотни отмечается в Украине 20 февраля. Именно в этот день силовиками, подконтрольными беглому президенту Януковичу, были расстреляны десятки активистов.

Несмотря на то, что с тех трагичных событий прошло уже шесть лет, настоящие виновники происходящего до сих пор не наказаны. В связи с этим под Офис президента на акцию протеста вышли родственники героев Небесной сотни, которые требуют наказать виновных в убийствах их родных.

Все родственники и друзья погибших вышли с плакатами. На них написаны вопросы к власти: «Когда будут наказаны убийцы моего сына?», «Когда будут наказаны убийцы моего мужа?», «Когда начнутся кардинальные изменения по делам Майдана?». Каждый из присутствующий по очереди берет микрофон и рассказывает о расследовании уголовного производства в отношении их родных.

В 12:00 по всей Украине была объявлена минута молчания. Ранее в Киеве состоялось шествие достоинства. В ПЦУ проходит панихида по Небесной сотне.

Как известно, в ноябре 2019 года тогда еще Генпрокуратура сообщила, что 46 человек получили обвинительный приговор по делам Майдана, подозрение сообщено 445 лицам.

Среди подозреваемых — 48 высших должностных лиц, 220 правоохранителей, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судьи. Судебный процесс все еще продолжается. Следствие установило факты 48 убийств и 80 покушений на убийство 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Напомним, 20 февраля 2014 года во время Революции достоинства на улице Институтской силовики, подконтрольные Виктору Януковичу, массово расстреливали протестующих.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше