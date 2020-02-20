Директор «Укрпочты» Игорь Смелянский. Фото:

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Игорь Смелянский, генеральный директор «Укрпочты», признался, какую получает заработную плату.

Зарплата руководителя государственного предприятия привязана к заработной плате почтальона. Смелянский ежемесячно получает 836 тыс. грн зарплаты, он получает в 200 раз больше обычного почтальона. Об этом он сам сообщил в эфире канала «Украина 24».

Это 200 раз минимальная зарплата. Это 836 тыс. грн в месяц, — заявил руководитель «Укрпочты».

По словам Смелянского, вышеуказанная сумма — это сумма до вычета штрафов. Глава «Укрпочты» добавил, что для руководителя госпредприятия один случай из финмониторинга может стоить 204 тыс. грн штрафа. Признался, что уплатил за последний квартал штраф за опоздание по уплате налогов.

Чиновник отметил, что его зарплата установлена постановлением Кабинета министров.

Напомним, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в январе 2020 года получила более 42 тыс. грн зарплаты после вычета налогов. Ее должностной оклад составлял 18 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда — почти 15 тыс. грн, другие надбавки — более 19 тыс. грн. Таким образом спикер президента заработала больше чем глава государства.