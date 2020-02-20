Директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Фото:

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Ігор Смілянський, генеральний директор «Укрпошти», зізнався, яку отримує заробітну плату.

Зарплата керівника державного підприємства прив’язана до заробітної плати листоноші. Смілянський щомісяця отримує 836 тис. грн зарплатні, він отримує в 200 разів більше за звичайну листоношу. Про це він сам повідомив в ефірі каналу «Україна 24».

Це 200 разів мінімальна зарплата. Це 836 тис. грн на місяць, — заявив керівник «Укрпошти».

За словами Смілянського, вищевказана сума — це сума до вирахування штрафів. Голова «Укрпошти» додав, що для керівника держпідприємства один випадок із фінмоніторингу може коштувати 204 тис. грн штрафу. Зізнався, що сплатив за останній квартал штраф через запізнення сплачення податків.

Чиновник зазначив, що його зарплата встановлена постановою Кабінету міністрів.

Нагадаємо, прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель в січні 2020 року отримала понад 42 тис. грн зарплати після відрахування податків. Її посадовий оклад становив 18 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці — майже 15 тис. грн, інші надбавки — понад 19 тис. грн. Таким чином речник президента заробила більше ніж глава держави.