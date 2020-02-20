Сегодня — День героев Небесной сотни. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n134002-rasstrel-nebesnoy-sotni-segodnya-ukraina-chtit-pamyat-geroev-revolucii-dostoinstva-foto-video.html

Ракурс

День героев Небесной сотни отмечается в Украине 20 февраля. В этот день Украина чтит память героев, которые погибли во время событий на Майдане 18−20 февраля 2014 года.

Именно в этот день в 2014 году противостояние на Майдане достигло своего пика, в результате чего тогда погибло больше активистов Майдана.

20 февраля 2014 во время Революции достоинства на улице Институтской силовики, подконтрольные Виктору Януковичу, массово расстреливали протестующих. Тогда погибли десятки людей, которых назвали Небесной сотней. В этот же день на Майдане состоялось прощание с погибшими протестующими.

После этого официальные власти юридически признали жертвами погибших активистов. В 22.17 Верховная Рада приняла постановление об осуждении применения насилия, которое привело к гибели граждан Украины. Таким образом действия правоохранителей были признаны антизаконными и бойня в центре Киева прекратилась.

105 героям Небесной сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев — гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии — Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

Журналисты опубликовали интерактивную карту, где подробно описали, кто и когда из героев погиб во время Революции достоинства 18−20 февраля 2014 года.

22 февраля 2014 года 328 депутатов Верховной Рады отстранили Януковича с должности президента Украины. Сам он записал видеообращение к украинцам, в котором назвал события 18−20 февраля «государственным переворотом» и опроверг легитимность принятых Радой решений. А сам тем временем бежал из страны вместе с семьей, некоторыми соратниками, деньгами и имуществом.

В Киеве сегодня состоялось шествие достоинства. Оно двинулось от Крепостного переулка к храму Архистратига Михаила, где позднее состоялась панихида по Небесной сотне.

В 12:00 по всей Украине будет объявлена минута молчания.

Над аллеей Небесной сотни активисты вывесили баннер: «Россия начала войну здесь».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой почтили память героев Небесной сотни. Они установили лампадки возле креста на месте гибели активистов в Киеве.

Напомним, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года во время Революции достоинства состоялся штурм Майдана и поджог здания Федерации профсоюзов Украины.