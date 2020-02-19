Горящий и заблокированный Киев: шесть лет назад «Беркут» кроваво штурмовал Майдан, фото — Википедия

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В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года во время Революции достоинства состоялся штурм Майдана и поджог здания Федерации профсоюзов Украины. Противостояние власти и народа в центре столицы обострилось до предела.

Столкновения на Майдане 19 февраля продолжились после безрезультатных ночных переговоров лидеров оппозиции с Виктором Януковичем.

Между тем ночью на Майдане осколком ранили в лицо Александра Турчинова. Пожарные начали тушить пожар в Доме профсоюзов, однако окончательно огонь погасили только утром 20 февраля. Активисты сообщали, что видели в нем бойцов «Беркута», которые специально вызвали пожар. Людей из здания спасали с помощью подъемного крана и веревок.

После столкновений вечером 18 февраля митингующих оттеснили на Майдан. Ночью начался штурм, от которого активисты защищались подожженными шинами. Им удалось создать сплошную полосу огня, люди бросали в огонь все, что находили, пиротехнику и «коктейли Молотова».

Утром «Беркут» занял позиции у стелы на улице Институтской и со стороны Европейской площади. Когда у силовиков закончились патроны и гранаты, штурм площади прекратился и «Беркут» отошел на отдых на Институтскую. По периметру Майдана поставили безоружных солдат внутренних войск.

Утром на Майдан приехало подкрепление из регионов и активисты пошли в наступление. В это время защитникам Майдана удалось взять его под контроль.

В Киеве второй день не работало метро, ​​а силовики поставили блокпосты, чтобы кадрово обескровить Майдан. Протестующие подожгли шины по периметру Майдана, продолжили разбирать мостовую на Крещатике и запасаться коктейлем Молотова.

Днем СБУ объявила о приведении в готовность системы борьбы с терроризмом в Украине. Янукович срочно заменил начальника Генштаба Владимир Заману на Юрия Ильина, который имел теплые отношения с приближенным к Януковичу миллиардером Вадимом Новинским.

В ночь на 19 февраля неизвестные совершили несколько убийств. На Борщаговке расстреляли патруль ГАИ (погибли два милиционера). На перекрестке улиц Большая Житомирская и Владимирская смертельно ранили журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. Титушки вытащили его из такси, избили и прострелили грудь. На проспекте Правды неизвестные повредили более 30 «скорых» предприятия «Киевмедспецтранс», которые доставляли раненых активистов в больницы города.

19 февраля погибли 8 человек, 35 человек получили тяжелые телесные повреждения.

Киев продолжал находиться в транспортном коллапсе: подъезды к городу охраняли автоматчики, метро не работало из-за объявленной властями так называемой террористической угрозы. Прекратилось и железнодорожное сообщение со Львовской и Ивано-Франковской областями.

Штурм Майдана всколыхнул регионы Украины. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и Луцке активисты штурмовали и захватили здания органов власти и силовиков, блокировали базы «Беркута», жгли офисы Партии регионов и КПУ.

В Хмельницком силовики из здания СБУ автоматной очередью смертельно ранили активистку Людмилу Шеремету. После этого здание подожгли протестующие. Вечером того же дня силовики СБУ убили еще одного активиста. В Днепропетровске активисты блокировали поезд на станции «Орловщина», который должен был отправить на Киев десантников 95-й бригады. Бойцы вернулись в воинскую часть.