Палаючий і заблокований Київ: шість років тому «Беркут» криваво штурмував Майдан, фото — Вікіпедія

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У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року під час Революції гідності відбувся штурм Майдану і підпал будівлі Федерації профспілок України. Протистояння влади і народу в центрі столиці загострилося до крайньої межі.

Сутички на Майдані 19 лютого продовжилося після безрезультатних нічних переговорів лідерів опозиції з Януковичем. Президент вимагав від протестувальників розійтися.

Тим часом уночі на Майдані осколком поранили в обличчя Олександра Турчинова. Пожежники почали гасити пожежу в Будинку профспілок, проте остаточно вогонь приборкали тільки вранці 20 лютого. Активісти повідомляли, що бачили у ньому бійців «Беркуту», які навмисне спричинили пожежу. Людей із будівлі врятували за допомогою підйомного крану та мотузок.

Після сутичок увечері 18 лютого мітингувальників відтіснили на Майдан. Уночі почався штурм, від якого активісти захищалися підпаленими шинами. Їм вдалось утворити суцільну смугу вогню, люди кидали до вогню все, що знаходили, відбивалися бруківкою, піротехнікою та «коктейлями Молотова».

Уранці «Беркут» зайняв позиції біля стели, по вулиці Інститутській та з боку Європейської площі. Коли у силовиків закінчилися набої і гранати, штурм майдану припинився і «Беркут» відійшов на відпочинок на вулицю Інститутську. По периметру Майдану поставили беззбройних солдатів внутрішніх військ.

Уранці на Майдан приїхало підкріплення з регіонів і активісти пішли у наступ. У цей час оборонцям Майдану вдалось взяти його під контроль.

У Києві другий день не працювало метро, а силовики поставили блокпости, щоб кадрово обезкровити Майдан. Протестувальники підпалили шини по периметру Майдану, продовжили розбирати бруківку на Хрещатику та запасатися коктейлем Молотова.

Удень СБУ оголосила про приведення у готовність системи боротьби з тероризмом в Україні. Янукович терміново замінив начальника Генштабу Володимира Заману на Юрія Іл’їна, який мав теплі стосунки із наближеним до Януковича мільярдером Вадимом Новінським.

У ніч на 19 лютого невідомі скоїли декілька убивств. На Борщагівці розстріляли патруль ДАІ (загинули два міліціонери). На перехресті вулиць Велика Житомирська та Володимирська смертельно поранили журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія. Тітушки витягнули його з таксі, побили і прострелили груди. На проспекті Правди невідомі пошкодили понад 30 автомобілів швидкої підприємства «Київмедспецтранс», котрі доставляли поранених активістів в лікарні міста.

Впродовж 19 лютого загинули 8 осіб, 35 людей отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Київ продовжував перебувати у транспортному колапсі: під’їзди до міста охороняли автоматники, метро не працювало через оголошену владою так звану терористичну загрозу. Припинилося і залізничне сполучення з Львівською та Івано-Франківською областями.

Штурм Майдану сколихнув регіони України. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Луцьку активісти штурмували і захопили будівлі органів влади та силовиків, блокували бази «Беркуту», палили офіси Партії регіонів та КПУ.

У Хмельницькому силовики з будівлі СБУ автоматною чергою смертельно поранили активістку Людмилу Шеремету. Після цього будівлю підпалили протестувальники. Увечері того ж дня силовики СБУ вбили ще одного активіста. У Дніпропетровську активісти блокували поїзд на станції «Орлівщина», який мав відправити на Київ десантників 95-ї бригади. Бійці повернулися до військової частини.