Жительку Ірпеня затримали за вбивство чоловіка, фото: Київська обласна прокуратура
На Київщині повідомлено про підозру 54-річній жительці Ірпеня, яку затримано за фактом умисного вбивства свого чоловіка (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу).
Про це повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.
Зазначається, що подія сталася у квартирі подружжя. Між чоловіком та жінкою виник побутовий конфлікт, що супроводжувався взаємними образами та агресією:
- за словами підозрюваної, сварка спалахнула через нібито проросійські погляди чоловіка та його зв’язки з родичами з країни-агресора. Жінка також стверджує, що чоловік неодноразово погрожував вигнати її з дому та застосовував фізичне насильство — зокрема скручував їй руки;
- під час приготування їжі, коли підозрювана шинкувала капусту на кухні, конфлікт між подружжям знову загострився. У ході емоційного протистояння жінка взяла в руку кухонний ніж і завдала чоловікові удари у грудну клітку;
- від отриманого поранення 70-річний потерпілий помер до приїзду медиків. Їх та поліцію викликала сама жінка.
Після затримання жінці вручено повідомлення про підозру. За клопотанням прокурорів суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою.
Досудове розслідування триває. Прокуратура встановлює всі обставини конфлікту та перевіряє достовірність показань підозрюваної щодо можливого попереднього домашнього насильства й мотивів злочину, — розповіли в прокуратурі.