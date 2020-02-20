Сьогодні — День героїв Небесної сотні. Фото: Офіс президента

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День героїв Небесної сотні відзначається в Україні 20 лютого. В цей день Україна вшановує пам’ять героїв, які загинули під час подій на Майдані 18−20 лютого 2014 року.

Саме цього дня в 2014 році протистояння на Майдані досягло свого піку, внаслідок чого тоді загинуло найбільше активістів Майдану.

20 лютого 2014 року під час Революції гідності на вулиці Інститутській силовики, підконтрольні Віктору Януковичу, масово розстрілювали протестуючих. Тоді загинули десятки людей, яких назвали Небесної сотнею. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими учасниками протесту.

Після цього офіційна влада юридично визнала жертвами загиблих активістів. О 22.17 Верховна Рада прийняла постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі громадян України. Таким чином дії правоохоронців були визнані антизаконними та бійня в центрі Києва припинилася.

105 героям Небесної сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців — громадянин Білорусі Михайло Жизневский, Грузії — Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами героїв Небесної сотні.

Журналісти опублікували інтерактивну карту, де докладно описали, хто і коли з героїв загинув під час Революції гідності 18−20 лютого 2014 року.

22 лютого 2014 року 328 депутатів Верховної Ради відсторонили Януковича з посади президента України. Сам він записав відеозвернення до українців, у якому назвав події 18−20 лютого «державним переворотом» і спростував легітимність прийнятих Радою рішень. А сам тим часом утік із країни разом з сім'єю, деякими соратниками, грошима та майном.

У Києві сьогодні відбулася хода гідності. Вона рушила з Кріпосного провулка до храму Архистратига Михаїла, де пізніше відбулася панахида по Небесній сотні.

О 12:00 по всій Україні буде оголошено хвилину мовчання.

Над алеєю Небесної сотні активісти вивісили банер: «Росія почала війну тут».

Раніше президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вшанували пам’ять героїв Небесної сотні. Вони встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів у Києві.

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року під час Революції гідності відбувся штурм Майдану і підпал будівлі Федерації профспілок України.