Самолет спецрейса прилетел из Киева в Харьков. Фото: Страна

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Самолет с эвакуированными украинцами, который вылетел из «Борисполя» около 11.00, уже прибыл в международный аэропорт Харькова.

Спецрейс разместят на отдельной изолированной стоянке. На трапе самолета выполнят все необходимые процедуры: паспортный контроль и таможенные формальности. Администрация аэропорта принимает все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Об этом 20 февраля сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По информации главы правительства, далее 45 украинцев и 27 иностранных граждан доставят специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. Эвакуированные граждане будут на карантине 14 дней. Гончарук заверил, что на территории медцентра будут круглосуточно дежурить врачи, медиков обеспечили всем необходимым.

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами и несколькими десятками иностранцев около 9.40 приземлился в аэропорту «Борисполь». Самолет планировали посадить в аэропорту Харькова, но после того, как борт совершил 35 кругов над Харьковской областью, он повернул на Киев. В Харькове самолет не смог совершить посадку из-за сильного тумана.

Эвакуированных граждан привезут на территорию медицинского центра «Новые Санжары» в Полтавской области. Местные жители уже устроили акцию протеста, произошли столкновения с силовиками.