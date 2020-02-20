МВД: Самолет из Уханя сел в «Борисполе» для дозаправки и отправится в Харьков. Фото: ГК

https://racurs.ua/n133992-mvd-samolet-iz-uhanya-sel-v-borispole-dlya-dozapravki-i-otpravitsya-v-harkov-foto-video.html

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Китайский коронавирус заставил иностранцев бежать из Китая. Сегодня Украина забрала своих граждан. Самолет с эвакуированными украинцами и несколькими десятками иностранцев полчаса назад сел в Киев.

Министерство внутренних дел Украины заявило, что в аэропорту «Борисполь» происходит дозаправка самолета, после чего он полетит в Харьков.

На борту находятся 45 граждан Украины, 27 иностранных подданных, экипаж и медики. В ведомстве заверили, что все пассажиры и экипаж самолета здоровы, у них нет никаких симптомов заболевания. Их проверили при посадке на самолет в Китае, во время промежуточной посадки в Казахстане, а также состояние здоровья пассажиров и членов экипажа контролировали украинские медики на борту.

На фото из «Борисполя» видно, что к самолету подвели трап, но никто оттуда не выходит.

Кроме того, близ аэропорта была замечена колонна техники Национальной гвардии и медтранспорта.