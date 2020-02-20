В Новых Санжарах протестуют против размещения эвакуированных украинцев. Фото: Telegram-канал PavlovskyNews

https://racurs.ua/n133991-protesty-protiv-razmescheniya-ukraincev-iz-uhanya-na-poltavschine-proizoshli-stolknoveniya.html

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В Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы в Новые Санжары привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Еще 19 февраля рядом с медицинским центром Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» собрались местные жители. Они уверяют, что здесь не имеет соответствующего оборудования и в случае возникновения болезни, это станет настоящей катастрофой. Об этом сообщает местное издание 0532.ua.

Тем временем на въезд в город начали свозить военных на автобусах и бронеавтомобили. Сегодня утром местные блокировали дорогу, жгут шины. Между протестующими и полицией произошли столкновения. На место происшествия отправилось руководство области.

Как сообщают СМИ, эвакуированных из Китая украинцев могут отправить на карантин в Полтавскую область. Где их разместят, пока неизвестно.

Тем временем сегодня утром в Тернопольской области вблизи Микулинцев, где жители общины протестуют против приезда в местный санаторий «Медоборы» эвакуированных из Китая, начали появляться грузовики с военными. Местные СМИ пишут, что пресс-офицер в 44 отдельной артиллерийской бригады Юрий Кульпа, заверил, что именно сегодня у военных запланированы учения.

Напомним, 19 февраля в поселке Микулинцы на Тернопольщине местные жители обустроили блокпост вблизи санатория «Медоборы» — места возможного размещения эвакуируемых из Китая из-за вспышки коронавируса украинцев.