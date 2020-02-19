Эвакуация из Уханя: в Тернопольской области установили блокпост близ санатория

На Тернопольщине протестуют против размещения эвакуированных из Уханя, фото: «Суспільне.Тернопіль»

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В Тернопольской области в поселке Микулинцы, расположенном возле санатория «Медоборы» — места возможного размещения эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса украинцев, начали ремонт дороги.

У дороги, ведущей к «Медоборам», появились кучи щебня. Сейчас правоохранители проверяют, не является ли это попыткой блокирования дороги. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александра Богомола.

Неожиданно начали ремонт дороги, находящейся в управлении капитального строительства облгосадминистрации, — отметил Богомол.

Жители Микулинецкой ОТГ обустроили блокпост. По информации правоохранителей, вчера на нем находились 300 человек, сегодня там ориентировочно 30 человек.

Настроены перекрывать дорогу в случае прибытия автобуса с эвакуированными. Сейчас дорога не заблокирована, движение транспорта осуществляется в обычном режиме, — сообщил Богомол.

По его словам, жалоб на действия митингующих не поступало.

В настоящее время место размещения эвакуированных из Уханя украинцев и нескольких десятков иностранцев не сообщается. Так что интернетом со вчерашнего дня ходят слухи, что эвакуированных после прилета в аэропорт Борисполь повезут транспортом в райцентр Мироновка на Киевщине, в «Медоборы» на Тернопольщине, или в медучреждения во Львове или Виннице.

Напомним, самолет из Уханя в Киеве ожидается в 8.00 20 февраля.