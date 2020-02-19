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Самолет для эвакуации украинцев ночью вылетел в Ухань. Фото: Эдуард Крыжановский

Эвакуация украинцев из Китая: стало известно, когда самолет прибудет в Ухань (ВИДЕО)

19 фев 2020, 09:51
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Эвакуация граждан Украины из китайской провинции Хубэй и города Ухань началась.

Из Международного аэропорта «Борисполь» ночью вылетел самолет спецрейса компании SkyUp, на котором будут эвакуировать украинцев и иностранцев из закрытого на карантин города Ухань. Об этом 19 февраля сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на собственном Telegram-канале.

По словам главы Кабинета министров, самолет должен прибыть в город Ухань 19 февраля в 22.00 по местному времени (примерно в 14.00 по Киеву). Вернуться в Киев спецборт должен в 8.00 20 февраля.

Напомним, на борт будут пускать только вполне здоровых лиц. Еще одна проверка украинцев будет в Киеве. Объект в Украине, где будут находиться прибывшие из Китая, охранять полиция и подразделения Нацгвардии.

Источник: Ракурс


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