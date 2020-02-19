Літак для евакуації українців вночі вилетів до Уханя. Фото: Едуард Крижанівський

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Евакуація громадян України з китайської провінції Хубей та міста Ухань розпочалася.

З Міжнародного аеропорту «Бориспіль» вночі вилетів літак спецрейсу компанії SkyUp, на якому евакуюватимуть українців та іноземців із закритого на карантин міста Ухань. Про це 19 лютого повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на власному Telegram-каналі.

За словами очільника Кабінету міністрів, літак має прибути до міста Ухань 19 лютого о 22.00 за місцевим часом (приблизно о 14.00 за Києвом). Повернутися до Києва спецборт повинен о 8.00 20 лютого.

Нагадаємо, на борт пускатимуть лише цілком здорових осіб. Ще одна перевірка українців чекає у Києві. Об'єкт в Україні, де перебуватимуть прибулі з Китаю, охоронятиме поліція та підрозділи Нацгвардії.